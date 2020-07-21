Зеленский отреагировал на захват автобуса с пассажирами в Луцке
Президент Украины объявил о введении полицейских операций.
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На Украине в городе Луцк вооруженный мужчина захватил пассажирский автобус с 20 заложниками. Слышны выстрелы и крики.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент, опубликовав запись в своем Facebook. Он объявил о начале спецоперации.
«В настоящее время введена полицейская операция “Заложник”, а СБУ ввела план “Бумеранг”. Это делается для того, чтобы ситуация урегулировалась без жертв. Держу ход событий под личным контролем», - пишет Зеленский в соцсети.
Ранее сообщалось, что мужчина обозначил свои требования, но они «содержали только общие фразы». Полиция проверяет аккаунты мужчины в соцсетях. Сообщалось, что предполагаемый террорист заявил о еще одном автобусе с заложниками в городе и нескольких заминированных объектах.