«Он был обаятельнейшим человеком»: художник Архипова о Чижикове

Художник-иллюстратор, заслуженный художник России Анастасия Архипова рассказала «Звезде» о том, каким был ее коллега Виктор Чижиков.

«Виктор Александрович был обаятельнейшим человеком. Помимо того, что он был замечательным художником, ярким, выразительным, вошедшим навсегда в историю российской книжной графики, он был прекрасным другом. Он был веселым, умел рассказать забавные истории, делился воспоминаниями о друзьях, работе, был душой компании», - отметила Архипова.

По ее словам, Чижиков был известен коллегам и любителям книги в самых разных странах. Помимо того, что он работал в издательствах, художник был председателем российской секции в международном Совете по детской книге, несколько лет вел международную деятельность.

Новость о смерти Виктора Чижикова появилась в понедельник, 20 июля. За свою жизнь художник создал много известных образов героев, среди которых «Доктор Айболит», «Вера и Анфиса», «Три Поросенка», а также медвежонок Миша - талисман Олимпийских игр 1980 года в Москве.