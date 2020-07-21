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Названа стоимость проезда по скоростной трассе Москва - Казань

Ирина Егорова
11:44 21.07.2020
Объект планируется ввести в эксплуатацию к 2024 году.
Названа стоимость проезда по скоростной трассе Москва - Казань
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Стоимость проезда по новой скоростной платной автотрассе М12 Москва - Казань составит примерно 1 600 рублей, рассказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«В среднем если посчитать, то для легковой машины в районе 2,5 рубля за километр будет стоить», - заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Объект планируется ввести в эксплуатацию к 2024 году. От Москвы до Казани с разрешенной скоростью 130 километров в час можно будет доехать за 6,5 часов. Протяженность трассы составит 794 километра. Автодорога заменит существующую магистраль М7 «Волга». 

Проект автотрассы Москва - Казань является частью создаваемого транспортного коридора Европа - Западный Китай. территории России, Казахстана и Китая. Она должна вдвое сократить время в пути между городами. Общая стоимость высокоскоростной магистрали оценивается в 730 миллиардов рублей.

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