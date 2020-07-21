В России выявлено 5 842 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в России выявлено 5 842 новых пациента, заразившихся инфекцией коронавируса. Как сообщает оперативный штаб по контролю заболеваемости, у 24,2% новых инфицированных не было проявлений болезни.

Также за истекшие 24 часа в России полностью выздоровели 8 782 человека. 153 заразившихся умерло.

С момента начала эпидемии в РФ зафиксировано 783 328 инфицированных COVID-19. Выздоровели от инфекции 562 384 человека. 12 580 пациентов умерли.