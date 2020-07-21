На площади в Луцке, где находится автобус с заложниками, началась стрельба: кадры с места

В центре украинского Луцка вооруженный мужчина захватил пассажирский автобус с 20 заложниками. На Театральной площади началась стрельба. На кадрах, опубликованных в Сети, слышны раздающиеся выстрелы. По предварительной информации, выстрелы звучат со стороны террориста.

На данный момент к месту происшествия прибыли спецназ и БТР. Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. Информации о пострадавших в Луцке нет, сообщает МВД.

Ранее сообщалось, что мужчина обозначил свои требования в одной из социальных сетей, но они, по словам начальника ГУ ЧП Юрия Крошко, «содержали только общие фразы». Сейчас полиция проверяет аккаунты мужчины и пытается наладить с ним контакт. Сообщалось, что предполагаемый террорист заявил еще об одном автобусе с заложниками в городе и о нескольких заминированных объектах.