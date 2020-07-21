БТР прибыл к месту, где мужчина удерживает заложников в автобусе

В Сети опубликованы кадры прибытия БТР к месту, где мужчина удерживает автобус с заложниками. На место захвата заложников в Луцке прибыл спецназ.

Злоумышленник говорит, что в городе есть еще один автобус с заложниками, а также несколько заминированных объектов в городе. Сейчас взрывотехники проверяют территорию вокруг, сообщает паблик Инсайдер UA. В Волынской области введен план «Заложник».

Ранее сообщалось, что на Театральной площади в центре Луцка на Украине мужчина захватил автобус с заложниками. Сообщается, что автобус обстрелян, в частности, разбиты стекла. По предварительной информации, у мужчины имеется при себе оружие и взрывчатка.