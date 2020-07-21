Михаила Дегтярева представили правительству Хабаровского края
Предложение заступить на пост врио Михаил Дегтярев получил от президента РФ Владимира Путина в понедельник, 20 июля.
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В Хабаровске представили временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края Михаила Дегтярева членам правительства и органов власти.
«Его представление кабинету министров и представителям федеральных органов исполнительной власти региона проходит в здании правительства края», - цитирует РИА Новости сообщение источника.
Напомним, Дегтярев получил от президента РФ Владимира Путина предложение заступить на пост временно исполняющего обязанности главы региона в понедельник, 20 июля. Связано оно было с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в участии и организации преступлений в 2000-х годах.