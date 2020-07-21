Неизвестный захватил автобус с заложниками на Украине
В Волынской области и городе Луцк введен план «Заложник», сообщает полиция.
© Видео: Про Владу, YouTube © Фото: pershyj.com
На Украине в центре Луцка на Театральной площади мужчина захватил автобус с заложниками. Сообщается, что автобус обстрелян, в частности разбиты стекла.
У мужчины имеется при себе оружие и взрывчатка. В Волынской области полиция объявила о введении плана «Заложник». Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан, сообщается на официальной странице полиции области в Facebook.
По словам начальника ГУ ЧП Юрия Крошко, человек, удерживающий людей, опубликовал свои требования в социальной сети.
«Однако там только общие фразы. Сейчас еще изучаем, стараемся вести переговоры», - сказал Крошко.
Информации о количестве заложников и пострадавших нет, сообщает 12 канал.