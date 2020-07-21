Конгресс США одобрил усиление санкций по «Северному потоку - 2»

В палате представителей конгресса США одобрили внесение поправки в проект оборонного бюджета об усилении санкций против газопровода «Северный поток - 2». Об этом говорится в заявлении законодательного органа, опубликованном в Twitter.

Предложение усилить меры против участвующих в строительстве магистрали внесли представители Республиканской и Демократической партий. Конгрессмены потребовали наложить ограничения на компании, которые прокладывают трубы, предоставляют страховые услуги или помещения для модернизации трубоукладочных судов, связанных с сооружением ветки.

«Северный поток - 2» - новый экспортный газопровод из России в Европу, который будет проходит из Ленинградской области через Балтийское море до Германии. Его протяженность составит более 1,2 тысячи километров.