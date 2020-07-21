В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В качестве поддержки граждан старшего поколения член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил ввести единоразовую выплату пенсионерам в размере 15 тысяч рублей. Соответствующее письмо направлено на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей. У многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства (пенсий)», - говорится в письме Хамзаева.

По его словам, пожилые граждане тратят больше средств на покупку противовирусных препаратов в период пандемии, а также ограничены в передвижениях и должны следовать рекомендациям врачей.

Работающим пенсионерам напомнили о перерасчете выплат.

«В этой связи прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России, с единовременной выплатой в 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей по аналогии с помощью, оказанной государством для семей с детьми», - передает РИА Новости.

Ранее московские пенсионеры в период карантина получали выплаты материальной помощи в сумме 4 000 рублей. Половина суммы лицам старше 65 лет перечислялась авансом, остальные деньги - после окончания карантина, при условии соблюдения режима самоизоляции.

В то время как семьи с детьми от 0 до 16 лет получали выплаты с апреля по июль.