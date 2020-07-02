В Совфеде рассказали, когда вступят в силу поправки к Конституции

Поправки к Конституции вступят в силу после официального подведения Центризбиркомом итогов голосования. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«После подведения официальных итогов ЦИК поправки вступают в силу и подлежат немедленной публикации», - сказал он.

По словам Клишаса, работу над законами во исполнение Конституции российский парламент начнет уже на следующей неделе. Для внесения поправок в главный закон страны также потребуется издание отдельного указа президента, отметил сенатор в беседе с РИА Новости.

ЦИК 2 июля обработал 100% бюллетеней голосования по поправкам. Согласно результатам плебисцита, за изменения высказались 77,92% проголосовавших, против - 21,27%.