В Красногорске на голову четырехлетней девочки бросили бутылку с 23-го этажа

Четырехлетняя девочка получила серьезные травмы после падения на нее стеклянной бутылки, выброшенной с 23-го этажа жилого дома в ЖК «Изумрудные холмы» в подмосковном Красногорске. Инцидент, попавший в объектив камеры наружного видеонаблюдения, произошел в тот момент, когда с несовершеннолетней прогуливались ее родители.

«Первого июля от дома №5 по бульвару Космонавтов бригадой скорой медицинской помощи в Красногорскую ЦРБ была доставлена девочка 2016 года рождения, на которую во время прогулки упал пакет с бытовым мусором, в котором находилась стеклянная бутылка», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью Татьяна Петрова.

Сотрудникам полиции не составило труда установить квартиру, откуда был выброшен мусор. Выяснилось, что в ней проживает женщина с восьмилетней дочерью и семилетним сыном.

«Она пояснила, что к ее сыну пришли его друзья шести, семи и восьми лет, один из которых выбросил пакет с мусором с балкона общего пользования на 23-м этаже. В настоящее время инспекторами ПДН установлены все участники произошедшего и их места жительства», - добавила Петрова.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.