Парламент Египта дал президенту право направить войска в Ливию

Парламент Египта наделил президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси правом направить войска в Ливию для «защиты безопасности Египта и арабских государств».

Конституция Египта предусматривает возможность направления контингента в другую страну при согласовании Советом по обороне страны и получения одобрения в парламенте.

«Египетский парламент дал согласие на то, чтобы армия поддержала ливийский народ», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в парламенте страны.

Отмечается, что парламент, в составе 510 депутатов, проголосовал за данное решение единогласно.

В данный момент в Ливии происходит противостояние между сформированным при поддержке ООН и Евросоюза Правительством национального согласия на западе и Ливийской национальной армией, которая сотрудничает с парламентом, - на востоке.