«Здоровью ничего не угрожает»: доброволец об успешном испытании вакцины от коронавируса
Вторую группу из 20 добровольцев сегодня выписали из военного госпиталя имени Бурденко после успешного испытания вакцины от коронавируса. Как поделился со «Звездой» доброволец по имени Станислав, эмоции у него только самые положительные, испытания прошли благополучно.
«Едем домой с хорошим настроением, с чувством выполненного долга и с приобретенным иммунитетом к коронавирусу. Ничего не угрожает, очень здорово, потому что я понимаю, что смогу работать, спокойно передвигаться и дышать полной грудью. Я думаю, что в России в ближайшее время мы начнем жить как раньше. То есть все нормализуется. Самое сложное и запоминающееся - это было введение вакцины, первое. А когда была вторая, уже никакого переживания не было», - рассказал военный врач.
По словам Станислава, если первый месяц испытаний для него шел достаточно быстро, то последняя неделя уже тянулась довольно медленно. Постепенно нарушился сон, так как все мысли были о том, что скоро он уже окажется дома.