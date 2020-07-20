Доброволец назвала самый сложный и запоминающийся моменты испытаний вакцины от COVID-19

Курсант Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Наталья рассказала «Звезде» об участии в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции и о своих масштабных планах на будущее. Девушка планирует стать неврологом и ответственно к этому готовится.

«Самое сложное - это осознание того, что друзья сейчас находятся в городе, гуляют и отдыхают, а мы - здесь, без свободного выхода. Запомнилось, что здесь происходило, звонки родственников, которые говорили, что видели меня по телевизору», - поделилась девушка.

Напомним, Министерство обороны России завершило клинические испытания вакцины от COVID-19. Из Главного клинического госпиталя имени Николая Бурденко выписали вторую группу из 20 добровольцев.