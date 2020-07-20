Депутат из парламента Бурятии погиб в ДТП
В пресс-службе Хурала не сообщили подробностей, однако уточнили, что трагедия случилась в воскресенье, 19 июля.
© Фото: народный Хурал республики Бурятия
Народный депутат республики Бурятия Александр Лоншаков погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.
«Глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине депутата Народного Хурала пятого и шестого созывов Александра Ревомировича Лоншакова», - сообщил Народный Хурал Республики Бурятия.
Подробности происшествия неизвестны. Прощание и похороны состоятся 21 июля в родном селе депутата - Курумкан.