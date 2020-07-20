Убивший 81 женщину «ангарский маньяк» признался еще в двух преступлениях

Бывший милиционер Михаил Попков, получивший прозвище «Ангарский маньяк», признался в еще двух убийствах женщин в 1995 и 1998 годах в Иркутской области. По одному из них уже было предъявлено обвинение, по второму эпизоду проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств. После этого будет предъявлено обвинение, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Отмечается, что ранее следователи доказали причастность Попкова к совершению 81 убийства и трех покушений на убийство женщин.

«На допросе следователям СК России осужденный дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске. Ранее об этих преступлениях Михаил Попков следствию не сообщал», - говорится в сообщении.

Попков написал явки с повинной в совершении преступлений в Ангарске, в связи с чем был этапирован в СИЗО-1 Иркутска, добавили в СК РФ. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.