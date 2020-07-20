Автобус протаранил остановку в Москве: есть пострадавшие
На месте аварии в настоящее время работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
© Видео: Ilmira Krueger, ВКонтакте © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Водитель автобуса протаранил остановку в Москве. В результате инцидента пострадали три человека, сообщили «Звезде» в пресс-службе МВД по городу.
Уточняется, что ДТП произошло приблизительно в 7.45 в районе Ставропольской улицы.
«Автобус совершил наезд на препятствие. По предварительной информации, пострадали три человека. Все они были доставлены в медучреждение», - говорится в сообщении.
На месте аварии в настоящее время работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.