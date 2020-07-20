Автобус протаранил остановку в Москве: есть пострадавшие

Водитель автобуса протаранил остановку в Москве. В результате инцидента пострадали три человека, сообщили «Звезде» в пресс-службе МВД по городу.

Уточняется, что ДТП произошло приблизительно в 7.45 в районе Ставропольской улицы.

«Автобус совершил наезд на препятствие. По предварительной информации, пострадали три человека. Все они были доставлены в медучреждение», - говорится в сообщении.

На месте аварии в настоящее время работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.