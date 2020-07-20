Ведьмак и Ламберт: в Россию пришла новая мода на клички для собак

Дружки, Тузики и Шарики в качестве кличек для собак - давно в прошлом. Как рассказал глава Кинологической федерации Владимир Голубев, сейчас по улицам России разгуливают со своими хозяевами 26 четвероногих Геральтов и 33 таких же Ламберта.

Согласно статистике, на сегодняшний день - это самые популярные имена для домашних питомцев. Ими они обязаны героям популярного сериала «Ведьмак».

«В добавление к Геральту и Ламберту сейчас на волне популярности сериала "Ведьмак" появились еще такие клички, как Ведьмак, Весемир и Койон», - цитирует президента РКФ Владимира Голубева РИА Новости.

Несколько лет назад россияне чаще всего называли своих питомцев в честь героев популярной саги «Игра престолов». Так, по улицам в нашей стране до сих пор ходят собаки по кличке Джон Сноу, Санса и Арья. Этот же сериал воздвиг в культ собак породы хаски, которые своей внешностью похожи на лютоволков.