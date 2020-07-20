Минобороны успешно завершило клинические испытания вакцины от COVID-19

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19.

Сегодня утром из Главного военного клинического госпиталя имени академика Николая Бурденко вторая группа в составе 20 добровольцев выписана из военного госпиталя. Перед выпиской добровольцы в соответствии с протоколом исследования прошли итоговое обследование и сдали контрольные анализы крови. Результаты показали, что у всех добровольцев в результате вакцинации выработался однозначный иммунный ответ в результате.

Побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, а также жалоб на состояние здоровья со стороны добровольцев на момент выписки не выявлено.

Данные, накопленные в процессе клинических испытаний, ежедневных осмотров и опросов инструментальной и лабораторной диагностики будут переданы для обработки в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи для оценки динамики и специфичности выработки иммунного ответа и подготовки к регистрации вакцинного препарата.

Для подтверждения достигнутого положительного эффекта, безопасности и переносимости вакцины все добровольцы на 42 сутки после первой вакцинации вновь пройдут контрольное обследование.

Клинические испытания вакцины на добровольцах в Министерстве обороны РФ проводились в полном соответствии с действующим законодательством и научной методологией, без каких-либо попыток сокращения сроков исследования для избежания в последующем рисков ее применения.