Силы ЧФ приступили к слежению за зашедшим в Черное море эсминцем ВМС США
Корабль зашел в акваторию Черного моря 19 июля в 19.45 по местному времени.
© Фото: U. S. Navy
Американский эсминец УРО (ПРО) «Портер» (типа «Орли Берк»), принадлежащий ВМС США, находится в акватории Черного моря.
Как сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации, силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца.
Корабль ВМС США появился в акватории Черного моря в 19.45 19 июля 2020 года.