На Ямале продлен режим обязательной самоизоляции
Губернатор округа принял решение оставить жителей региона дома до середины августа в связи с угрозой распространения инфекции COVID-19.
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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа вынуждены будут соблюдать режим обязательной самоизоляции до середины августа. Соответствующее решение приняло правительство региона.
«Режим самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа включительно», - говорится в сообщении властей.
Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года. Вместе с тем стало известно, что режим самоизоляции не повлияет на каникулы детей, проживающих на Ямале. С 1 августа они смогут поехать в оздоровительные учреждения на территории России, как и планировалось.