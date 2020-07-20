На Ямале продлен режим обязательной самоизоляции

Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года. Вместе с тем стало известно, что режим самоизоляции не повлияет на каникулы детей, проживающих на Ямале. С 1 августа они смогут поехать в оздоровительные учреждения на территории России, как и планировалось.

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