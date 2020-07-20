Лаваш против хлеба: преимущества и вред тонкой лепешки

Популярный кавказский хлеб в виде тонкой лепешки, называемый лавашем, давно и основательно прижился в России. Хозяйки стали использовать его так часто, что он уже заменяет обычный хлеб, используемый для бутербродов, превращая их в замысловатые роллы со сложными начинками. Однако действительно ли он несет в себе больше пользы, рассказал ведущий программы «Еда живая и мертвая» Сергей Малоземов.

Как пояснил эксперт в интервью радио Sputnik, лаваш не намного более здоровая выпечка, чем обычный хлеб - всего лишь на 20-30%.

«В лаваше, как правило, используется меньше сахара, но там иногда используется довольно много соли. Еще один плюс, который можно отметить у лаваша - его требуется мало, он достаточно плотный, хорошо удерживает в себе содержимое в тех же роллах. За счет этого вы съедаете меньше вредных быстрых углеводов», - объяснил Малоземов.

Что касается состава лаваша, то не считая то, что в него добавляется меньше сахара, по другим ингредиентам он фактически является тем же самым хлебом. А большой популярностью кавказские тонкие лепешки обязаны еще и грамотному маркетингу. Как отметил ведущий, то же самое применимо и к бубликам-бейглам, которые используются для приготовления сэндвичей. Это та же самая выпечка, приравниваемая к хлебу, только с импортным названием. Поэтому обольщаться ее модностью и новизной особенно не стоит.