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Овечкин и Орлов проголосовали по внесению поправок в Конституцию

Ян Брацкий
00:06 02.07.2020
Знаменитые хоккеисты проголосовали в стенах российского посольства в Вашингтоне.
Овечкин и Орлов проголосовали по внесению поправок в Конституцию
© Фото: rusembusa, ВКонтакте

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за Washington Capitals, и его одноклубник Дмитрий Орлов проголосовали по вопросу внесения поправок в действующую Конституцию Российской Федерации. Свой гражданский долг спортсмены исполнили в стенах российского посольства в столице США.

На официальной странице дипведомства в соцсетях опубликованы соответствующие фотографии. Yа них спортсмены запечатлены на фоне информационной стенда и у избирательных урн во время голосования.

Общероссийский день голосования подошел к концу во всех регионах страны, начался подсчет голосов. Ранее Центральная избирательная комиссия сообщила, что за поправки в Конституцию проголосовали 72,14% россиян, против - 26,89%. На момент оглашения этих цифр было обработано 20% протоколов. 
 
 
 

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