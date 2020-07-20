NASA поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу

Глава агентства NASA Джим Брайденстайн поздравил Объединенные Арабские Эмираты с успешно прошедшим накануне запуском первого зонда арабской разработки к Марсу.

Брайденстайн назвал миссию началом пути, в конце которого находится реализация цели заселения Красной планеты. Он также отметил, что успешный начальный результат стал «кульминацией кропотливого труда, сосредоточенности и преданности делу».

Глава NASA подчеркнул, что миссия является вдохновением для самой страны, осуществившей прорыв в своей космической отрасли, и для региона и мира в целом.

Созданный специалистами ОАЭ космический аппарат, носящий название «Аль-Амаль», что в переводе означает «Надежда», стартовал с помощью ракеты-носителя H-IIA в 01.58 по местному (00.58 по московскому) времени. Запуск производился из космического центра на острове Танэгасима в Японии. Позже зонд отсоединился от ракеты и начал подавать сигнал. По плану разработчиков миссии, зонд должен достигнуть Марса к 2021 году.