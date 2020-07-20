На Камчатке ищут пропавшего туриста

В районе Вилючинского вулкана на Камчатке 15 июля пропал турист. Его поиски продолжаются третий день. Об этом рассказал зампредседателя правительства Камчатки Сергей Хабаров.

По его словам, двое мужчин 15 июля отправились к вулкану на квадроцикле. О том, что один из них пропал, спасателям стало известно 17 июля. С 18 июля начата поисковая операция.

Хабаров добавил, что в операции задействованы более 30 спасателей, которые на данный момент обследовали территорию в 25 километров. Сегодня, 20 июля, к поискам подключат квадрокоптер, передает ТАСС.