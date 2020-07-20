Следователи проводят проверку по факту исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии

Следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ проводят доследственную проверку по факту исчезновения самолета Ан-2 в Бурятии.

Отмечается, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства инцидента, а по ее итогам примут соответствующее решение.

«По предварительным данным, воздушным судном совершался облет территории Тункинского и Окинского районов Республики Бурятии с целью определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда», - говорится на сайте Восточно-Сибирского следственного управления.

Ан-2 перестал выходить на связь после вылета из поселка Кырен 19 июля. На борту находятся два члена экипажа и четыре пассажира.

Как рассказал РИА Новости начальник Координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер, экипаж самолета не уведомил о вылете органы управления воздушным движением, чем нарушил правила полетов.