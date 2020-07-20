Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз

Звездная пара, состоящая из известных американских актрисы и певца Джессики Бил и Джастина Тимберлейка во второй раз стали родителями.

Такую информацию сообщает пресса.

По данным журнала Marie Claire, у знаменитостей родился сын. Сами селебрити в настоящий момент никак не комментируют информацию, публикуемую в СМИ.

Первенец появился на свет у супружеской четы весной 2015 года. Ранее, в 2012 году, знаменитости стали супругами после пяти лет отношений.

Джессика Бил наиболее известна по картинам «Иллюзионист», «Техасская резня бензопилой» и «Вспомнить все».

Джастин Тимберлейк, в свою очередь, является лауреатом ряда премий за музыкальные достижения, среди которых – несколько «Грэмми». Певец также опробовал себя и в актерском деле, появившись в фильмах «Время», «Социальная сеть» и «Альфа Дог».