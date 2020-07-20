Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение

В настоящее время государственный Налоговый кодекс предполагает реальную возможность экономии для граждан, понесших социально значимые траты. Подобными тратами, в частности, считается покупка лекарственных средств и медицинское лечение. Подробнее об этом рассказала адвокат Надежда Ермолаева

Специалист указала, что при предоставлении в налоговую инспекцию документов из медорганизации, осуществлявшей лечение, а также оформленного в соответствии с шаблоном заявления можно получить у работодателя налоговый социальный вычет.

Также, как указала Ермолаева, вычет может быть получен и прямо в налоговой инспекции. Для этого необходимо предоставить аналогичный пакет документов с подтверждением права на вычет, справку о доходах от работодателя по форме 2-НДФЛ и декларацию 3-НДФЛ.

Как объяснила эксперт агентству «Прайм», сокращение суммы налоговых выплат на доходы физических лиц будет обеспечено за счет уменьшения налоговой базы в связи с расходами. Однако стоит понимать, что вычет покроет не всю сумму расходов, а только некоторый процент от нее.