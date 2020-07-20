Стена огня и столб дыма: «КамАЗ» полыхает на трассе в Дагестане

Грузовой автомобиль «КамАЗ» загорелся на трассе Махачкала-Хасавюрт в Дагестане. Видео инцидента попало в Сеть.

На кадрах видно, что весь автомобиль, включая кузов и прицеп, объят пламенем. Огонь быстро пожирает силуэт грузовика. На заднем плане слышны звуки сирен, на месте работают оперативные службы.

Инцидент произошел в городе Кизилюрт. Информации о причине возгорания и пострадавших пока не поступало.