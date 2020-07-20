Разработан препарат против рака молочной железы

Ученые из университета Арканзаса в США создали препарат, уничтожающий раковые клетки молочной железы без негативных эффектов.

По мнению главы исследовательской группы, доцента кафедры биологии и химии в арканзасском университете Хассана Бейзави, их препарат может бороться с самой агрессивной формой рака груди при помощи специальных молекул – лиганд, и металоорганических каркасов.

Ученые утверждают, что средство способно оказывать воздействие напрямую на раковые клетки и может выступать в качестве менее опасной для здоровья, чем химиотерапия, альтернативы. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Therapeutics.