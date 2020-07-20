Остановлен крупный завод и обесточен весь город: на Урале пытаются справиться с последствиями потопа

В уральском городе Нижние Серги вечером в понедельник из-за сильнейшего дождя произошел потоп. Непогода привела к резкому изменению уровня воды в реках Сторожевая и Серебрянка и разливу водоемов.

В результате буйства стихии под водой оказались несколько улиц города. Ущерб был причинен также жилым зданиям.

В связи с затоплением части территории, принадлежащей заводу НЛМК-Урал, деятельность предприятия была временно приостановлена.

По сообщению пресс-секретаря завода Марины Сайфиевой, предприятие было быстро отключено от газоснабжения и электроэнергии после подтопления цеха. Также было остановлено все оборудование завода. Сотрудников НЛМК-Урал оперативно эвакуировали. В ходе инцидента никто из работников не пострадал.

В настоящее время проводится эвакуация жителей города из пострадавших зон. На всей территории Нижних Сергов для безопасности граждан было решено обесточить центры питания. Вновь обеспечить население электроэнергией возможно будет после стабилизации ситуации. Об этом пишет «Е1.ru».

В отделении МЧС по Свердловской области сообщили, что для содействия местным сотрудникам спасательных служб в устранении последствий потопа в город были отправлены 50 человек и 7 плавсредств из Екатеринбурга в сопровождении оперативной группы регионального МЧС.