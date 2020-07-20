Кампания против России: британский политолог оценил обвинения Лондона в кибератаках по вакцине

Британский политолог Маркус Попадопулос в эксклюзивном разговоре со «Звездой» назвал обвинения Британии в якобы хакерских атаках по вакцине от COVID-19 со стороны России согласованной кампанией против нашей страны.

Ранее Лондон обвинил Москву в якобы попытке выкрасть данные о разработке вакцины против коронавируса путем хакерских атак.

«Последние обвинения в адрес России - часть происходящей в настоящее время согласованной кампании против России. Причина, которая лежит в основе этой кампании, это возвращение России на мировую арену. Россия снова великая страна, супердержава, и это пугает американцев и британцев до смерти», - отметил эксперт.

По его словам, британское правительство хочет воспользоваться страхом мировой общественности перед COVID-19, «приплетая» нашу страну и еще больше нагнетая атмосферу.