За последние сутки боевики вновь обстреляли населенные пункты в Идлибе и Алеппо

В понедельник, 20 июля, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что за минувшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.

В то же время были зафиксированы обстрелы в нескольких населенных пунктах со стороны позиций террористической организации, запрещенной на территории России, «Джабхат Ан-Нустра»*.

«По одному обстрелу было зафиксировано в населенных пунктах Дадих и Хантутин в провинции Идлиб, а также два обстрела населенного пункта Урум-Эс-Сугра в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра*"», - уточнил Щербицкий на брифинге.

В российском Центре по примирению сторон призывают командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.





*Запрещенная на территории России террористическая организация