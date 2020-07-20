«Огромная потеря для человечества»: художник Диодоров выразил соболезнования в связи с утратой Чижикова

Народный художник России Борис Диодоров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни своего друга и коллеги Виктора Чижикова и подчеркнул, что «уход близких людей всегда ранит очень больно».

«Эта потеря для человечества огромна! Его чувство юмора, его честность, его порядочность были примером для многих, и даже не совсем в хороших обстоятельствах он выходил с честью», - сказал Диодоров в комментарии «Звезде».

По его словам, Чижиков был уникальным человеком, который умел находить в жизни положительные стороны и дарить их окружающим.

«Спасибо за твою жизнь, за моменты дружбы с тобой. Ты был редким человеком, философом и всегда умел находить положительные стороны и дарить их людям в своих рисунках, выступлениях и общении», - заключил художник.

Новость о смерти Виктора Чижикова появилась в понедельник, 20 июля. За свою жизнь художник создал много известных образов героев, среди которых «Доктор Айболит», «Вера и Анфиса», «Три Поросенка», а также медвежонок Миша - талисман Олимпийских игр 1980 года в Москве.