Один человек погиб и восемь пострадали в ходе стрельбы в Вашингтоне
С места происшествия скрылись трое темнокожих мужчин, которых в настоящее время разыскивает полиция города.
© Фото: Will Lester, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
В столице Соединенных Штатов после произошедшей накануне стрельбы в больнице оказались минимум восемь пострадавших с огнестрельными ранениями. В результате инцидента один человек погиб.
Соответствующие данные были предоставлены полицией Вашингтона. Сотрудники городских правоохранительных органов объяснили, что окончательных заключений о числе раненых и жертв произошедшего пока нет.
«Мы все еще ждем подтверждения», - цитируют РИА Новости представителя полиции.
Среди уже известных пострадавших дети отсутствуют. Информации о состоянии госпитализированных пока также нет.
В настоящее время производится розыск трех темнокожих мужчин, которые покинули место стрельбы на темном автомобиле. Детали произошедшего уточняются.