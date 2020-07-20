Один человек погиб и восемь пострадали в ходе стрельбы в Вашингтоне

В столице Соединенных Штатов после произошедшей накануне стрельбы в больнице оказались минимум восемь пострадавших с огнестрельными ранениями. В результате инцидента один человек погиб.

Соответствующие данные были предоставлены полицией Вашингтона. Сотрудники городских правоохранительных органов объяснили, что окончательных заключений о числе раненых и жертв произошедшего пока нет.

«Мы все еще ждем подтверждения», - цитируют РИА Новости представителя полиции.

Среди уже известных пострадавших дети отсутствуют. Информации о состоянии госпитализированных пока также нет.

В настоящее время производится розыск трех темнокожих мужчин, которые покинули место стрельбы на темном автомобиле. Детали произошедшего уточняются.