Россиян предупредили о 40-градусной жаре в некоторых регионах страны
В Астраханской области, в Ставрополье, Ингушетии, Чеченской Республике температура может подняться до 42 градусов выше нуля.
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На этой неделе некоторые южные регионы России ожидает жаркая погода, рост температуры до 42 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«В Астраханской области, в Ставрополье, Ингушетии, Чеченской Республике от 40 до 42. В Северной Осетии - до 38», - приводит слова Вильфанда РИА Новости.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра также предупредил, что некоторые регионы РФ в понедельник, 20 июля, столкнутся с ливневыми дождями. В частности, речь идет о Свердловской, Челябинской, Курганской, Томской, Тюменской, Амурской областях и Якутии.