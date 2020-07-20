Эксперты рассказали о бюджетных путевках для летнего отдыха в России

На данный момент самый бюджетный туристический пакет на двоих с проживанием в отеле три звезды в Красной Поляне можно приобрести за 26 тысяч рублей, заявили эксперты аналитической службы ассоциации туроператоров России.

«Это самый бюджетный вариант, все остальные подразумевают размещение в гостинице категории две звезды», - отмечается в заявлении на сайте организации.

Уточняется, что подобный тур в Крым обойдется минимум в 28 тысяч рублей, в Анапу - 30 тысяч. При этом, в стоимость входит только проживание и перелет, питание придется оплачивать отдельно.

За отдых на курортах Калининградской области туристам придется заплатить не менее 31 тысячи рублей на двоих. Отмечается, что если брать отель класса три звезды с включенным завтраком, стоимость недельного тура обойдется свыше 55 тысячи рублей.

«За поездку на Алтай, в Белокуриху придется отдать больше 34 тысячи рублей, в Саяногорское - от 40 тысячи рублей, а в Иркутск - от 60 тысячи рублей», - уточняется в анализе специалистов.

Также в АТОР заявили, что разгар туристического сезона еще впереди и цены на путевки будут расти.