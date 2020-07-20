Клип Uno группы Little Big стал лидером по просмотрам на YouTube-канале «Евровидения»

«Евровидение-2020» было запланировано с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме, однако из-за распространения коронавирусной инфекции и введения ограничительных мер по всему миру организаторы его отменили.

«Клип на песню "Uno" набрал более 134 миллионов просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», - сообщается в Instagram-аккаунте коллектива.

Музыкальный конкурс должен был пройти в Роттердаме в мае этого года, однако из-за распространения COVID-19 был отменен.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.