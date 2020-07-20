Клип Uno группы Little Big стал лидером по просмотрам на YouTube-канале «Евровидения»
Музыкальный конкурс должен был пройти в Роттердаме в мае этого года, однако из-за распространения COVID-19 был отменен.
© Фото: Eurovision Song Contest, youtube
Самым просматриваемым видеоклипом на официальном YouTube-канале музыкального конкурса «Евровидение» стал клип Uno российской группы Little Big.
Уточняется, что видео просмотрели свыше 134 миллионов пользователей Сети.
«Клип на песню "Uno" набрал более 134 миллионов просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», - сообщается в Instagram-аккаунте коллектива.
«Евровидение-2020» было запланировано с 12 по 16 мая в нидерландском Роттердаме, однако из-за распространения коронавирусной инфекции и введения ограничительных мер по всему миру организаторы его отменили.