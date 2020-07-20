На форуме «Армия-2020» расскажут об особенностях проектов для закупок в сфере госзаказов

В рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» Департамент государственных закупок Минобороны России проведет лекцию-тренинг «Подготовка и заключение контрактов по результатам проведения конкурентных процедур».

Отмечается, что участники мероприятия рассмотрят распространенные ошибки победителей конкурсов конкурентных закупок при заключении и исполнении государственного контракта, размеры, сроки и порядок предоставления.



По словам организаторов, основной целью лекции-тренинга является ознакомление слушателей с общими механизмами формирования проектов контрактов по результатам проведения конкурентных процедур, а также информирование о способах проверки исполнения контракта в ходе его подготовки.

Мероприятия научно-деловой программы «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 23 по 28 августа 2020 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ведущими научно-техническими площадками в различных регионах стран.