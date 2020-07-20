Аналогов нет: самолет-амфибия Бе-200 прибыл в Ленинградскую область для участия в параде ВМФ
Главный парад военно-морского флота России состоится 26 июля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Первый самолет-амфибия морской авиации Минобороны России Бе-200 «Альтаир» прибыл для участия в параде в честь Дня военно-морского флота в Санкт-Петербурге.
Отмечается, что самый крупный гидросамолет с реактивными двигателями Бе-200 «Альтаир» станет премьерой парада и возглавит авиационную группу.
По грузоподъемности, скорости и тяге данному самолету нет аналогов в мире. Взлетать он может как с суши, так и с воды.
Главным достоинством Бе-200 является способность садиться на воду даже при метровой волне. Воздушные суда такого типа используют для создания целых отрядов из амфибий на всех флотах России.
Подробнее об особенностях Бе-200 смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кутаренко.