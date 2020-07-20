СК: Фургал ушел от уголовного дела в 2004 году благодаря влиянию на милиционеров

Сергею Фургалу удалось избежать уголовного преследования в 2004 году по делу об убийстве бизнесмена Евгения Зори при помощи влияния на высокопоставленных милиционеров. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Следственный комитет России нaмерен всесторонне изучить и дать прaвовую оценку всем обстоятельствaм, связaнным как с расследованием убийствa, так и сокрытием фактa уголовного преследования фигурантов», — сказала она.

Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля. В этот же день он был этапирован в столицу. По версии следствия, губернатор Хабаровского края причастен к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов в 2004-2005 годах. Сам Фургал свою вину не признает.

Ранее Владимир Путин предложил депутату Госдумы Михаилу Дегтяреву занять должность врио главы Хабаровского края. Тот поблагодарил президента за доверие и заявил, что готов немедленно вылететь в регион.