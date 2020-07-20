Ученые доказали активность вулканов на Венере

В рамках совместного исследования ученых из Соединенных Штатов и Швейцарии было доказано, что в недрах Венеры до сих пор происходят активные внутренние процессы, которые связаны с перемешиванием вещества.

Уточняется, что на недавнюю внутреннюю активность планеты указывают кольцеобразные структуры, известные как короны, образовавшиеся в момент, когда струи горячего материала из недр прорывались на поверхность.

По словам исследователей, планетологи долгое время считали, что Венера полностью охладилась, геологическая активность в ее недрах была прекращена, а кора планеты окрепла до такой степени, что никакой теплый материал уже не может пробиться сквозь нее к поверхности.

«Новое исследование выявило на поверхности Венеры 37 корон, обладающих признаками свежих вулканических структур. Мы можем утверждать, что это не древние вулканы, а действующие, возможно, спящие в данный момент, но не мертвые», - цитирует РИА Новости профессора геологии Лорана Монтези со ссылкой на пресс-релиз университета Мэриленда.

Ученые полагают, что проведенное исследование существенным образом меняет представление о структуре Венеры и свидетельствует о том, что материал ее внутренней части все еще перемешивается и может питать многие активные вулканы.