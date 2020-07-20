Иммунолог оценил необходимость ношения масок на свежем воздухе

Врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владимир Жемчугов рассказал «Звезде» о целесообразности ношения медицинских масок на открытом воздухе. По его словам, в этом нет необходимости.

«Маски защищают от вдыхания заражающей дозы, того количества, которое приведет к заболеванию. На улице или на пляже получить такую дозу очень сложно, и в принципе на пляже носить маску не имеет смысла. В то же время в помещении, особенно там, где нет вентиляции, маски необходимы», - прокомментировал он.

Между тем стало известно, можно ли снимать маску и перчатки при наличии антител к коронавирусу. Сообщается, что приобретенный коллективный иммунитет имеет свойство исчезать, поэтому называть его окончательным «разрешением» преждевременно.