Исчез с радаров: в Бурятии спасатели расширили район поиска пропавшего Ан-2

В Бурятии спасатели расширили район поиска пропавшего самолета Ан-2, экипаж которого уже больше суток не выходит на связь. Операция проходит в труднодоступной местности - в предгорьях Саян.

Уточняется, что сотрудники МЧС разбили местность площадью около 2 000 километров на квадраты. В поисках задействовали два самолета и вертолет, однако повторный облет территории ничего не дал.

Связь с Ан-2 пропала через шесть часов после взлета. На его борту находились два пилота и четверо пассажиров.

Следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ по факту произошедшего проводят доследственную проверку.