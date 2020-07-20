Исчез с радаров: в Бурятии спасатели расширили район поиска пропавшего Ан-2
Связь с самолетом пропала через шесть часов после взлета 19 июля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Бурятии спасатели расширили район поиска пропавшего самолета Ан-2, экипаж которого уже больше суток не выходит на связь. Операция проходит в труднодоступной местности - в предгорьях Саян.
Уточняется, что сотрудники МЧС разбили местность площадью около 2 000 километров на квадраты. В поисках задействовали два самолета и вертолет, однако повторный облет территории ничего не дал.
Связь с Ан-2 пропала через шесть часов после взлета. На его борту находились два пилота и четверо пассажиров.
Следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ по факту произошедшего проводят доследственную проверку.