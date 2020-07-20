В Киеве установили мемориал в честь убитого журналиста Павла Шеремета

В Киеве открыли мемориал, посвященный журналисту Павлу Шеремету. Памятный знак расположен на улице Ивана Франко - неподалеку от дома, где он жил и был убит.

«На этом месте 20 июля 2016 погиб журналист», - значится на памятнике.

Он выполнен в лаконичном стиле: белый лист бумаги с именем и фамилией погибшего и данной подписью.

Российский, белорусский и украинский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве. Автомобиль, в котором журналист выехал из дома, взорвался, проехав несколько метров. Около 10 лет Шеремет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, однако последние 5 лет он жил и работал в Киеве. Он был сотрудником интернет-издания «Украинская правда» и «Радио Вести».Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос утверждал, что перед гибелью Шеремет посетил Москву и встретился с ближайшим окружением бывшего президента Виктора Януковича. В конце 2019 года украинские правоохранители объявили, что подозревают в убийстве пятерых участников силовой операции в Донбассе. Позже в полиции уточнили, что двое из них проходят в статусе важных свидетелей. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Президент Владимир Зеленский назвал гибель Шеремета позором для Украины.