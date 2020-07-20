Воспитатель детдома в Твери ударила ребенка за сорванный цветок

В Твери воспитательница специализированного детского дома «Теремок» ударила двухлетнего ребенка за сорванный с клумбы цветок. Пощечину, которой она наказала мальчика, увидела местная жительница. Сама сотрудница посчитала наказание пощечиной заслуженным, заявив, что это происходит уже не в первый раз.

Другая сотрудница, вмешавшаяся в разговор с очевидцами, заявила, что данные «воспитательные меры» они реализуют часто - «по попе ударить или по руке», и «бывает, даже своих детей».