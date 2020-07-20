«Был как брат»: певец Шаляпин рассказал о знакомстве с Александром Беляевым

Синоптик и ведущий прогноза погода Александр Беляев был очень душевным и доброжелательным человеком, рассказал его коллега артист Прохор Шаляпин.

По его словам, с первого дня знакомства на программе телеведущий отнесся к нему очень тепло и всегда говорил комплименты ярким пиджакам певца.

«Он был как старший брат. Очень теплое его отношение. Всегда комплименты отвешивал моим ярким пиджакам. Они ему нравились», - сказал Шаляпин в комментарии телеканалу «360».

Артист подчеркнул, что Беляев был настоящим профессионалом в области метеорологии и на канале все воспринимали его "как настоящего профессора".

Информация о смерти известного телеведущего появилась в понедельник, 20 июля. Ему было 84 года.