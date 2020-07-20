Путин обсудил с Борисовым выполнение поручений в вопросах предприятий ОПК

Президент России Владимир Путин провел в Крыму рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Юрием Борисовым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что обсуждались вопросы выполнения поручений по оздоровлению предприятий ОПК, которые были даны главой государства ранее.

«Вице-премьер доложил президенту о завершенном детальном обследовании состояния так называемого "Морского старта", который был приобретен компанией S7», - сказал Песков.

Также пресс-секретарь добавил, что на встрече обсуждались вопросы, связанные с работой межправкомиссий с Сирией и Кубой, которые возглавляет вице-премьер Борисов.

Напомним, что сейчас Владимир Путин находится в Керчи, где он принял участие в церемонии закладки двух универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев. В преддверии Дня Военно-морского флота в России на трех российских судоверфях - в Санкт-Петербурге, Северодвинске и Керчи - состоится закладка сразу шести новых боевых кораблей: двух атомных субмарин, многоцелевых фрегатов и десантных вертолетоносцев.