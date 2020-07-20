Неудачный маневр: грузовик протаранил легковушку в Подмосковье

В Подмосковье из-за неудачного маневра водителя грузового автомобиля легковушка оказалась «впечатана» в дорожное ограждение. Видео с места ДТП было опубликовано в Сети.

На кадрах с видеорегистратора хорошо видно, как водитель грузовика пытается перестроиться вправо, однако «летящая» сзади легковушка заставляет его вернуться обратно. Из-за того, что большегруз резко и неожиданно вильнул обратно влево, легковой автомобиль, вставший на его место, оказался прижат к дорожному ограждению.

Водитель грузового автомобиля после ДТП с места произошедшего скрылся.

Никакой информации о пострадавших на данный момент не сообщается.